Силовики президента России "начали стряхивать сочувствующих" изгнанному военачальнику

Президент РФ Владимир Путин принял меры, чтобы встряхнуть российские службы безопасности после неудавшегося мятежа группы "Вагнера", награждая лоялистов продвижением по службе и "замораживая" деятелей, симпатизирующих лидеру военизированной организации Евгению Пригожину.

Издание Financial Times приводит слова нескольких людей, знакомых с этим вопросом, Сергей Суровикин, высокопоставленный российский генерал, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с Пригожиным, никто не видел с тех пор, как он записал видео в стиле заложника рано утром в субботу, когда начался мятеж.

По словам людей, необъяснимое отсутствие одного из самых видных командиров в ходе полномасштабного вторжения России в Украину связано с тем, что Путин стремится навести порядок и восстановить контроль над службами безопасности после первой попытки государственного переворота в России за три десятилетия.

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В то время как Путин снял обвинения с Вагнера, российские силы безопасности "начали расправляться с сочувствующими и теми, кто нарушил присягу", — сказал человек, знавший Пригожина с 1990-х годов. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, военачальник выполнил свою часть сделки и переехал в Беларусь.

Напротив, Виктор Золотов, давний союзник Путина и бывший телохранитель президента, был награжден повышением по службе в Росгвардии. Служба не сыграла большой роли в подавлении мятежа, но Путин во вторник объявил, что Золотов получит тяжелую артиллерию и танки и сыграет большую роль во вторжении на Украину. Золотов сказал, что поддерживал связь с президентом на протяжении всего восстания.

Кремль возвышает других деятелей, которые публично заявляли о своей лояльности Путину, отказывая в таком продвижении российским патриотическим сторонникам жесткой линии, которые призывали президента пойти еще дальше в своем вторжении и в некоторых случаях критиковали его сделку по прекращению восстания Вагнера.

Путин "знает, что они выглядят слабыми" после того, как Россия сняла обвинения с "Вагнера", чтобы избежать открытой перестрелки, в которой, вероятно, погибли бы тысячи людей, сказал один из представителей российской элиты, находящийся под санкциями.

"Это действительно крутой парень", — сказал человек. "Это как когда ты впервые заходишь в тюремную камеру и бьешь по лицу самого большого парня, которого только сможешь найти, чтобы показать, что никто не может с тобой связываться".

Кремль опроверг слухи об отсутствии Суровикина после того, как газета New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что генерал заранее знал о заговоре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ожидал "много спекуляций вокруг этих событий", добавив: "Я думаю, что это тому пример".

План Пригожина по мятежу против министра обороны Сергея Шойгу и Валерия Герасимова был широко известен в российских силовых кругах за несколько дней до того, как бывший кремлевский провизор объявил в пятницу вечером свой "марш за справедливость", по словам людей, знакомых с ситуацией.

В своем субботнем видеообращении Суровикин выглядел недовольным, когда призывал бойцов "Вагнера" отступить, даже когда он держал в руках пулемет. На него оказывали давление из-за его дружеских отношений с Пригожиным, а не из-за подозрений в том, что он был среди заговорщиков, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Суровикин был связующим звеном между Пригожиным и военным ведомством в Москве, тесно сотрудничая с военизированным контингентом Вагнера, сражавшимся на линии фронта на востоке Украины. В то время как Пригожин выступал против других генералов и элиты обороны, он поддерживал хорошие отношения с Суровикиным.

Тем временем генерал столкнулся с высшим руководством министерства по поводу тактики и стратегии в Украине, в результате чего Путин понизил его в должности и начал новое наступление в январе. Суровикин и другие дружественные Вагнеру генералы, такие как Михаил Мизинцев, "бегали, как идиоты, пытаясь убедить Пригожина остановиться. Теперь с ними обращаются так, будто они могут быть предателями", — добавил источник.

Хотя Суровикин, похоже, симпатизировал планам Пригожина, США не уверены, предпринял ли он какие-либо шаги для поддержки восстания, сказал человек, знакомый с этим вопросом. По их словам, официальные лица США пытаются узнать больше о его причастности и считают, что есть признаки того, что другие российские генералы могли чувствовать то же самое.

Суровикин, получивший прозвище "Генерал Армагеддон" за свою тактику сплошных бомбардировок, когда он руководил российскими войсками в Сирии, был любимцем шумного и влиятельного сообщества провоенных и военных блоггеров. По словам людей, в результате переворота он резко потерял популярность.

"Поначалу, в расколе между Шойгу и Герасимовым, и Суровикиным, считавшим приемлемым взаимодействие с "Вагнером", Путин встал на сторону последнего", — говорит Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги.

По словам Становой, главным победителем переворота, по-видимому, стал Шойгу, которому, по-видимому, удалось свергнуть главаря "Вагнера" и убедить Путина передать власть в пользу министерства обороны.

"Какой бы ни была реальная роль Суровикина, у Шойгу может возникнуть соблазн изобразить его заговорщиком. Сочувствующих очень легко превратить в заговорщиков", — сказала она.

В то время как Суровикин был вне поля зрения в течение нескольких дней, Шойгу и Золотов, которые мало участвуют в международном сотрудничестве, появились в новостях в среду, когда они встретились с высшими должностными лицами иранских служб безопасности.

"Росгвардия оказалась единственной структурой, которая установила хоть какую-то оборонительную линию против Пригожина. Они пытаются его подоить", — сказала Становая.

Попытка военного переворота Пригожина - главные новости

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на удар по позициям его наемников, Якобы войска РФ пытались уничтожить "вагнеровцев". В связи с этим он объявил "марш справедливости" на Москву, чтобы остановить министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Наемники взяли под свой контроль Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись на столицу России. В 200 километрах от Москвы Пригожин внезапно развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что главарь "вагнеровцев" собирался захватить Шойгу и Герасимова, но в последний момент изменил планы. В свою очередь CNN отмечает, что в спецслужбах РФ или в военном руководстве могли знать о подготовке мятежа Пригожина.

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