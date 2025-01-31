Пилоты давно предупреждали авиационные службы о хаосе и перегруженности воздушного пространства над Вашингтоном, особенно вблизи аэропорта.

Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние два десятилетия стала следствием нелепого столкновения двух воздушных судов. Однако эксперты уже давно предупреждали, что воздушное пространство вокруг Вашингтона слишком перегружено, и подобная катастрофа была лишь вопросом времени, пишет Associated Press.

"Это была катастрофа, которая должна была произойти. Те из нас, кто был здесь долгое время, кричали в вакууме, что нечто подобное произойдет, потому что наши системы напряжены до крайности", - сказал Росс Аймер, бывший капитан United Airlines и главный исполнительный директор Aero Consulting Experts.

Об окончательных причинах столкновения пока не сообщается, но официальные лица уже подтвердили, что видимость была достаточной, когда самолет заходил на посадку. Сейчас следователи пытаются понять, почему армейский вертолет Black Hawk был на 30 метров выше допустимой высоты, а также было ли достаточно диспетчеров на на земле в тот момент. В отчете Федерального управления гражданской авиации, полученном Associated Press, количество персонала на диспетчерской башне описано как "ненормальное для времени суток и объема перевозок".

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Также отмечается, что пилоты коммерческих самолетов давно обеспокоены активностью военных вертолетов, которые пересекают воздушное пространство вокруг столичного аэропорта, порой в поразительной близости от гражданских лайнеров.

"Даже если все делают то, что они должны делать, у вас есть всего несколько десятков метров расстояния между самолетами, прибывающими на посадку, и многими вертолетами на этом маршруте", - сказал Джим Браухл, бывший штурман ВВС США и авиационный адвокат.

Показательно, что за день до смертельного столкновения другой коммерческий самолет был вынужден сделать повторный заход на посадку в вашингтонском аэропорту после того, как экипаж предупредили о военном вертолете неподалеку.

Пилот Национальной гвардии армии США в отставке Даррелл Феллер, который имел опыт полетов над Вашингтоном в зоне аэропорта, рассказал журналистам, что на самом деле ему было очень трудно замечать самолеты, идущие на посадку. Особенно ночью.

"Я не мог его увидеть. Я потерял его в огнях большого города. Это меня напугало", - вспоминает он об одном таком случае.

Associated Press отмечает, что катастрофа, которая произошла в среду, на самом деле очень напоминает трагедию 1949 года. Тогда воздушное движение в этом аэропорту было значительно меньше, но так же, как и на этой неделе, во время посадки столкнулись пассажирский и военный самолеты. И тогда обе машины так же упали в реку перед аэропортом. Тогда погибли 55 человек.

Авиакатастрофа в США: последние новости

Как писал УНИАН, в столкновении пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне погибли все, кто были на борту обеих машин. В общей сложности это 67 человек.

Известно, что на борту самолета находилось несколько участников чемпионата США по фигурному катанию, а также их тренеры - бывшие российские и советские фигуристы.

По словам Дональда Трампа, Вашингтон держит контакт с Москвой по поводу смерти этих людей.

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