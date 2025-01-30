Начальник спасателей сообщил, что они не верят, что в результате столкновения пассажирского самолета и вертолета могут быть выжившие.

В результате столкновения регионального самолёта American Airlines и вертолёта армии США в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне выживших не оказалось.

Начальник пожарной службы и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли сообщил на пресс-конференции в аэропорту, что были найдены тела 27 человек из разбившегося самолёта Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс PSA Airlines, и одно тело из вертолёта Sikorsky H-60, пишет Politico.

На борту самолёта находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа, по данным American Airlines. Вертолёт же перевозил трёх военнослужащих.

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"Мы переходим от поисково-спасательной операции к операции по извлечению тел. Мы не верим, что в этой катастрофе есть выжившие", — заявил Доннелли.

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Ранее УНИАН сообщал, что пассажирский самолет рухнул в реку после столкновения с вертолетом. На видео с камеры наблюдения видно, как самолет, идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана, столкнулся с другим воздушным судном, после чего произошел взрыв.

Кроме того, на борту пассажирского самолета находились российские спортсмены, помимо других участников чемпионата США, который проходил в городе Уичита, штат Арканзас.

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