При заходе на посадку он столкнулся с военным вертолетом.

В столице США, Вашингтоне, рухнул в реку пассажирский самолет. Как написал Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров были 60 человек и четыре члена экипажа.

К настоящему времени судьба людей неизвестна. На месте падения самолета ведутся поисково-спасательные работы.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что Bombardier CRJ700 выполнял регулярный рейс из города Уичита (штат Канзас) в Вашингтон.

Видео дня

На видео с камеры наблюдения видно, как самолет, идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана, столкнулся с другим воздушным судном, после чего произошел взрыв.

Позже в FAA сообщили, что самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky U-60. Агентство Reuters сообщило, что на борту вертолета были трое военных. Информации об их судьбе тоже пока нет.

Аэропорт им. Рональда Рейгана находится примерно в 4 км от Белого дома и Капитолия. Президент США Дональд Трамп выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что получает всю информацию о катастрофе и спасательной операции.

Другие новости об авиакатастрофах

В конце прошлого года произошли две авиакатастрофы, которые потрясли мир. Так, 25 декабря пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел катастрофу в Казахстане. Из 67 человек на борту, погибли 38.

А 29 декабря в результате авиакатастрофы пассажирского самолета в Южной Корее погибли по меньшей мере 122 человека. Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Муан, прокатился по взлетно-посадочной полосе без шасси, врезался в ограждение и взорвался.

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