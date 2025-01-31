Трамп об авиакатастрофе в США: Мы контактируем с Москвой по поводу погибших россиян

При этом американский президент уточнил, что с Путиным об этом не разговаривал.

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли все, кто находился на борту самолета American Airlines и вертолета Black Hawk. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в связи с крушением самолета.

На борту разбившегося American Airlines находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета Black Hawk находились трое солдат.

Трамп подтвердил, что на борту пассажирского лайнера были россияне. Его администрация находится в контакте с РФ, в частности, относительно передачи останков погибших россиян.

Видео дня

"Мы уже находимся в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем способствовать (передаче тел погибших - УНИАН)",- отметил Трамп.

В то же время, в ответ на вопрос, контактировал ли он с Путиным, Трамп ответил: "Нет. Об этом - нет".

Президент США также подтвердил, что на борту самолета находились и граждане других стран и пообещал обнародовать подробную информацию позже.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Как писал УНИАН, в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Момент аварии попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, что лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в своих соцсетях. Он выразил удивление действиями пилота вертолета, а также пассивностью диспетчеров, которые не предупредили военных об опасности столкновения с пассажирским самолетом.

Вас также могут заинтересовать новости: