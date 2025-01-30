Правда, пока не понятно, сколько именно их там было.

На борту самолета, который разбился в Вашингтоне, находились спортсмены - участники американского чемпионата по фигурному катанию на коньках. Среди них в частности были выходцы из России, сообщают СМИ.

Как сообщила компания American Airlines, которой принадлежал самолет, на борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным The Independent, в вертолете, который выполнял тренировочный полет, находились трое солдат, ни один из которых не был высокопоставленным чиновником армии.

Издание NBC News сообщает со ссылкой на Американскую ассоциацию фигурного катания, что на борту самолета находились участники чемпионата США, который проходил в городе Уичита, штат Арканзас.

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"Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с Чемпионатом США по фигурному катанию", - говорится в заявлении спортивного органа.

Среди пассажиров также были российские чемпионы мира по парному катанию, супружеская пара Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, сообщают российские государственные информационные агентства ТАСС и РИА Новости. Оба агентства ссылались на неназванный источник в своем отчете.

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов выиграли парные соревнования по фигурному катанию на Чемпионате мира 1994 года, и они проживали в США с 1998 года, сообщает ТАСС. Они работали тренерами фигуристов, в составе которых была сборная России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на борту были граждане России, но не уточнил, были ли на борту Шишкова и Наумов.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Как писал УНИАН, в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Момент аварии попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, что лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в своих соцсетях. Он выразил удивление действиями пилота вертолета, а также пассивностью диспетчеров, которые не предупредили военных об опасности столкновения с пассажирским самолетом.

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