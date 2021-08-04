Власти Польши отказались сообщать, когда Кристина Тимановская прибудет в страну.

Власти Польши предоставили гуманитарную визу супругу белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Арсений Зданевич сейчас находится в Киеве.

Об этом сообщает местное издание Onet.pl.

По словам представителя правительства Польши Петра Мюллера, информация о прибытии Тимановской разглашаться не будет из соображений безопасности.

"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - заявил политик.

Читайте такжеМуж олимпийской бегуньи из Беларуси сбежал в Украину: она едет в ПольшуПри этом он заверил, что Варшава представит белорусской спортсменке любую помощь, в том числе и в ее спортивной карьере.

Скандал с Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020

1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. Также стало известно, что спортсменку заставляли выступить на Олимпиаде на дистанции, к которой она не была готова.

В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку.

Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

Автор: Анастасия Горбачева