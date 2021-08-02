Арсений Зданевич отметил, что решение уехать он принял за полчаса.

Муж олимпийской бегуньи Кристины Тимановской, который экстренно выехал в Украину, заявил, что чувствует себя в безопасности. Он не раскрывает свое место пребывания.

Об этом сообщает BBC.

"Решение о выезде принял в течение полчаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", - рассказал 25-летний Арсений Зданевич.

По его словам, в Беларуси осталась мама Тимановской, но отказался поделиться планами семьи.

Читайте такжеРежиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили за шутку 20-летней давности"Пока нет информации, что там дальше как. Пока все хорошо, они нас поддерживают", - отметил Зданевич.

Также он подтвердил, что Польша предложила бегунье визу и представлять Варшаву. При этом он подчеркнул, что ни он, ни его жена не интересовались политикой и не участвовали в акциях. Кроме того, он заявил, что готов вернуться в Беларусь, "если нас не посадят, и не будет уголовных дел".

Скандал с Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020

1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. Также стало известно, что спортсменку заставляли выступить на Олимпиаде на дистанции, к которой она не была готова.

В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку.

Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

Автор: Анастасия Горбачева