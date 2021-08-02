Муж олимпийской бегуньи Кристины Тимановской, который экстренно выехал в Украину, заявил, что чувствует себя в безопасности. Он не раскрывает свое место пребывания.
Об этом сообщает BBC.
"Решение о выезде принял в течение полчаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", - рассказал 25-летний Арсений Зданевич.
По его словам, в Беларуси осталась мама Тимановской, но отказался поделиться планами семьи.
Читайте такжеРежиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили за шутку 20-летней давности"Пока нет информации, что там дальше как. Пока все хорошо, они нас поддерживают", - отметил Зданевич.
Также он подтвердил, что Польша предложила бегунье визу и представлять Варшаву. При этом он подчеркнул, что ни он, ни его жена не интересовались политикой и не участвовали в акциях. Кроме того, он заявил, что готов вернуться в Беларусь, "если нас не посадят, и не будет уголовных дел".
Скандал с Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020
1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.
Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. Также стало известно, что спортсменку заставляли выступить на Олимпиаде на дистанции, к которой она не была готова.
В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку.