Поправка вступает в силу 22 декабря.

Правительство Швеции своим решением распространило действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, которые находятся в стране на законных основаниях.

Как говорится в сообщении шведского правительства, в апреле прошлого года страна приняла поправку к постановлению о временной защите, которая распространила этот статус на украинцев, которые въехали и находились в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

Действующее положение означало, что украинцы, имеющие право на временную защиту, могут ее не получить и будут вынуждены вернуться в Украину, поэтому действие поправки расширили.

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"Люди из Украины, которые находятся в Швеции, не должны возвращаться в Украину в нынешней ситуации. Те, кто заслуживает защиты, будут иметь возможность остаться в Швеции с временной защитой", – прокомментировала решение министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стэнергард.

Поправка вступает в силу 22 декабря.

Украинские беженцы в Европе

В октябре Евросоюз завершил процедуры, необходимые для продления временной защиты для украинских беженцев на год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что многие вынужденные переселенцы начнут возвращаться в Украине, когда в нашем государстве будет более мощная система ПВО и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран.

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