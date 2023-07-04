Венгрия не будет откладывать членство ни одной страны в НАТО, но при определенных условиях, говорят в МИД.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит заявку Швеции на присоединение к НАТО, если Турция, которая также блокирует процесс, согласится сделать это.

Как пишет Bloomberg, на встрече с журналистами в Будапеште Сийярто заявил, что Венгрия будет поддерживать "тесный и постоянный" контакт с турецкими коллегами в ближайшее время.

"Если там (в Турции – УНИАН) будет движение, то, конечно, мы сдержим наше обещание, что Венгрия не будет откладывать членство ни одной страны", – заявил глава венгерского ведомства.

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Сийярто также отметил, что уже провел многочисленные телефонные переговоры со своим турецким коллегой. По его словам, вскоре Турция "проконсультируется со шведами, а также с лидерами НАТО" с целью выйти из тупика в этом вопросе.

В марте Венгрия также прекратила блокировать вступление Финляндии в НАТО после того, как Турция подтвердила, что поддерживает заявку страны.

Вступление Швеции в НАТО - что надо знать

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. В конце июня лидеры стран НАТО официально пригласили эти страны присоединиться к Альянсу. В апреле все 30 стран согласовали заявку Финляндии и страна официально присоединилась к НАТО.

Заявку Швеции на вступление до сих пор не согласовали Венгрия и Турция. Обе страны тормозили и процесс вступления Финляндии, также не накладывая вето на заявку страны.

Турция ранее выдвинула Швеции ряд условий в сфере "борьбы с терроризмом", Венгрия в свою очередь обвинила страну в чрезмерной критике в свой адрес.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все еще не готов поддержать членство Швеции в НАТО. На этой неделе Эрдоган снова преуменьшил шансы на значительный прорыв в переговорах, сославшись на ссору между странами из-за сожжения Корана в Стокгольме.

Шведская разведка заявляла, что Россия, которую уже обвиняли в том, что она устраивает в Швеции антитурецкие провокации, активно мешает вступлению страны в Альянс.

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