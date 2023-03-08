Газон не выдержал наплыва "митингующих". Такое случается не впервые.

Стадион "Лужники" в Москве не допустили для проведения футбольных матчей. Как сообщило руководство Российской Премьер-лиги матч 11 марта между "Торпедо" и "Уралом" был перенесен на "Арену Химки".

Основной причиной этого стало неудовлетворительное состояние газона на "Лужниках". Комиссия РПЛ вместе с Российским футбольным союзом провела инспекцию стадиона и обнаружили, что на том покрытии пока невозможно проводить поединки.

Как отмечает Sports.ru, вероятной причиной ухудшения газона на "Лужниках" стал "патриотический митинг Путина", который состоялся на московском стадионе 22 февраля.

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Во время этого действа, по сообщению организаторов, в чаше стадиона находились 200 тысяч человек. Сама арена имеет 78 880 сидячих мест. Соответственно остальная часть "митингующих" находилась на поле стадиона, пусть со специальным накрытием. Также сама сцена и многие другие конструкции возводились на том же газоне.

В самих "Лужниках" комментировать перенос матча отказались.

Ранее у "Торпедо" уже были проблемы из-за проведения массовых мероприятий на этом стадионе. Клубу нужно было несколько раз переносить матчи в прошлом году из-за проведения концертов.

Отметим, что на 18 марта запланирован еще один "митинг-концерт" с участием Путина, приуроченный к годовщине аннексии Крыма. На него уже начали собирать массовку.

Выступление Путина в "Лужниках" 22 февраля: что известно

Речь диктатора в тот день длилась всего несколько минут. Он говорил привычные пропагандистские фразы о единстве нации, патриотизме оккупантов и возвеличивал "специальную военную операцию".

Кроме Путина на концерте выступали прокремлевские звезды. Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян исполнили песню Цоя " Группа крови". Также и отличился Олег Газманов.

Однако далеко не все уверены, что там был настоящий Владимир Путин. Эксперты уверяют, что это была "копия диктатора", которая предназначена для выступлений "на банкетах".

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