Во время их выступления показывали клип, снятый в 2022 году на руинах "Азовстали".

Российский пропагандист Аким Апачев из Мариуполя и малоизвестная исполнительница Дарья Фрей испортили украинскую песню "Пливе кача", написанную в память погибшим героям Украины.

На концерте в "Лужниках" они зачитали рэп "Плыве кача" и посвятили его Мариуполю. Также в своем "творении" они назвали "демонами" защитников "Азовстали".

В их рэпе цинично звучал призыв славить российское оружие, восхвалять страну-агрессора. Кроме того, были строки о якобы российском Крыме, который был незаконно аннексирован в 2014 году.

Во время их выступления показывали клип, снятый в 2022 году на руинах "Азовстали".

"Концерт" в "Лужниках"

22 февраля россияне пришли на "шабаш" Путина и устроили "концерт", в котором славили страну-агрессора. Все это действие россияне назвали "митинг-концертом в поддержку войны с Украиной".

На сцену вышли пропагандисты и звезды-путинисты. Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и другие продажные артисты спели песню Виктора Цоя "Группа крови". В "концерте" были задействованы и другие артисты.

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