На "шабаш" пропагандистов собрались самые продажные российские звезды.

В Москве на стадионе "Лужники" начался концерт, который сложно назвать "праздничным", однако в РФ его называют именно таким. Пропагандисты устроили настоящий "бал сатаны". Они поют песни о войне, говорят о "величестве" России.

Все это действие россияне назвали "митинг-концертом в поддержку войны с Украиной". На него обещали согнать около 200 тысяч человек.

На сцену вышли пропагандисты и звезды-путинисты. Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и другие продажные артисты спели песню Виктора Цоя "Группа крови". Музыкант явно перевернулся в гробу, ведь такого с его песней еще не делал никто.

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Отличился и ярый фанат Путина Олег Газманов. Он спел свою песню, в которой восхвалял РФ, а затем принялся отжиматься. Однако зачем он это делал и что он хотел этим показать - неясно.

Также на сцену вышел путинист Лепс. Он спел новую песню, в которой утверждает, что РФ "своих не бросает". Судя по всему, Лепс не видел фотографии из Бахмута, Соледара и других горячих точек, где земля усеяна трупами оккупантов, которые никто не забирает. Лепс просит небо "не подвести" РФ, призывает россиян "вставать".

Госзаказ путинист отработал на отлично, в одной песне он уместил все: попытку заманить на фронт еще больше россиян, восхваление фейкового величия РФ и попытки поднять боевой дух рашистов, которых уже отправили на войну в виде "пушечного мяса".

Не обошлось и без российского певца Шамана, который стал звездой роспропаганды своей песней "Я русский". Теперь же продажный путинист поет о том, что "герои РФ" останутся в сердцах тех граждан страны-агрессора, кто еще остался в живых. Судя по всему, так россиян пытаются готовить к тому, что потери среди оккупантов будут и дальше расти.

Во время выступления Шамана камера "случайно" брала крупным планом людей, которые якобы настолько прониклись пением, что даже расплакались. Однако на фоне того, что в росСМИ уже появляются жалобы людей на ужасный холод в Лужниках, плакать они могут совсем не от песни Шамана.

Напомним, ранее стало известно, что возле стадиона Лужники разместили установку ПВО.

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