Эксперт раскрыл правду о присутствии "реального" Путина на стадионе в Лужниках.

В Москве на прокремлевском концерте в Лужниках лидер РФ Владимир Путин в очередной раз поиздевался над многотысячной толпой россиян и прислал вместо себя своего "банкетного" картавого двойника.

Речь идет о мероприятии, которое состоялось 22 февраля на стадионе в Лужниках. Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в рамках эфира "Аргумент" указал на несколько признаков, которые доказывают, что в мероприятии участвовал фейковый Путин, а не настоящий.

"Как я понял? Я услышал. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, я считаю, как вот этот фальшивый Путин в Лужниках. Всяких фальшивых Путиных я видел на своем веку, но никогда это не было так откровенно. Каждый раз нужно было смотреть, приглядываться. Я даже не успел задуматься о каких-то косвенных признаках. Выходит так называемый Путин, начинает нечеловеческим языком говорить, употребляя следующие слова: "недаром", "говорим", "огромный". Везде он картавил", - отметил Шейтельман.

Также он обратил внимание на кратковременность выступления Путина и провел аналогию с его прошлогодним выступлением в Лужниках.

"В Лужниках людей собирали две недели, платили по 500 рублей, а Путин выступил всего 3,5 минуты. Как 3,5 минуты? Для меня это означает, что что-то пошло не так. Мы помним прекрасно год назад, когда в Лужниках был настоящий Путин, там было бронированное стекло размером с самолет, ближайшие охранники стояли в 30 метрах. А сейчас по этой сцене все ходят туда-сюда, ведущий даже не знал, что Путин вышел. Это все смешно, и мы обязаны радоваться, но это ничего не решает. Они прислали туда копию Путина, потому что настоящий боится. Если бы прислали настоящего, вряд ли что-то бы сильно изменилось, так как текст согласовывали с настоящим Путиным же. Это говорил Путин, просто чужим ртом", - сказал он.

Концерт Путина в Лужниках - основные события

Напомним, что ранее власти РФ анонсировали для россиян масштабный концерт-митинг на 22 февраля в качестве своеобразного "продолжения" послания Путина Федеральному Собранию РФ. Сообщалось, что митинг рассчитан примерно на 200 тысяч человек и что в мероприятии, помимо выступлений самых "ярких" артистов Российской Федерации, также выступит сам Путин.

Как известно, на сцене российский диктатор засветился в куртке за почти 600 тысяч рублей (более 290 тысяч гривен). В Лужниках выступили любимчики путинского режима - среди прочего группа "Любэ" с песней "Солдат", а арена стадиона была украшена патриотической символики - триколорами, гербами СССР, флагами советских воинских подразделений с лозунгом "Смерть немецким захватчикам".

Позже эксперты назвали концерт Путина настоящим "шабашем", преисполненным цинизмом и абсурдом. В рамках мероприятия на сцену показательно вывели маленьких детей из Мариуполя и заставили произносить благодарственные речи за "спасение". Российский режим не смутил факт того, что именно войска РФ почти полностью уничтожили город во время вторжения в Украину.

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