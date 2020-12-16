Законодательный орган страны сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными".

Парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными».

Как сообщает Радио Свобода, заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали.

Депутаты, в частности, одобрили в окончательном чтении законопроект, согласно которому русский язык вновь становится языком межнационального общения.

Согласно документу, государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует обратившийся в органы власти гражданин. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях.

Государственным языком остаётся молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики, госслужащие обязаны им владеть.

Русский язык имел в Молдавии статус языка межнационального общения согласно закону, принятому ещё в советские времена, однако Конституционный суд ранее признал этот закон устаревшим.

Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдовы ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы.

Политическая ситуация в Молдове

Ранее в Кремле заявили, что действующий президент Молдовы Игорь Додон, который проиграл выборы, продолжает политическую борьбу и Москва приветствует инициативы по русскому языку в этой стране.

3 декабря парламент Молдовы утвердил вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента, также в первом чтении были одобрены проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов.

Сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду, составляющие парламентскую оппозицию, выступают за роспуск парламента. Они утверждают, что парламент сейчас не отражает настроения избирателей. Однако попытки вынести правительству вотум недоверия или как-то иначе добиться его роспуска успехом не увенчались.

Санду в конце декабря должна вступить в должность президента, и ей предстоит делить власть с правительством, которое сформировали её оппоненты.

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Автор: Тамара Отовская