Результаты голосования передадут в Конституционный суд Молдовы для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Как сообщает местное издание NewsMaker, теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

"Признается избранным кандидат от партии PAS Майя Санду, которая набрала 943 тыс. 006 голосов", - заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Главного конкурента Санду - Игоря Додона - поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

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Результаты голосования передадут в Конституционный суд Молдовы для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

Второй тур выборов в Молдове состоялся в минувшее воскресенье - 15 ноября.

Как сообщалось, Санду убеждена, что Украине может понадобиться опыт Приднестровья в разрешении конфликта на Донбассе.

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Автор: Антонина Доломанжи