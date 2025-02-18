Лариса Козовая

В КНР заявили, что ее позиция по "украинскому кризису" всегда была "справедливой".

В западной прессе появились сообщения о том, что США рассматривают возможность присутствия в Украине миротворцев из неевропейских стран, в частности Китая и Бразилии.

В Пекине же заявили, что не будут комментировать гипотетические вопросы. Как пишет таблоид Global Times, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун сделал соответствующее заявление, отвечая на запросы СМИ.

"Мы не комментируем гипотетические вопросы", – сказал официальный представитель МИД Китая.

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Го Цзякун также заявил, что позиция Пекина по "украинскому кризису" всегда была "справедливой, что неоднократно подтверждалось".

Позиция Китая относительно войны в Украине

Министерство иностранных дел КНР заявляло, что Китай и Бразилия выступают за политическое решение российско-украинской войны. В частности, в рамках конференции по безопасности в Мюнхене двустороннюю встречу провели министр иностранных дел Китая Ван И и главный специальный советник президента Бразилии Селсо Аморим.

Китайский МИД подчеркнул, что обе стороны полностью поддержали работу группы "Друзья мира" и будут продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса. Также заявлялось, что Китай и Бразилия на фоне "изменений и потрясений" в мире сохранили стратегическую направленность и работают вместе, "чтобы сделать положительный вклад в продвижение глобального мира, стабильности и развития".

Отметим, что официально Китай не занимал сторону РФ или Украины. Однако китайские компании активно помогают России в производстве оружия, поставляя детали двойного назначения.

К тому же, Китай стал единственным поставщиком в РФ галлия и германия, а также – одним из лидеров в поставках стибия, химических элементов, необходимых для производства оружия, в частности ядерного.

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