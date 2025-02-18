Большинство немцев, которые высказались против, проживают на землях бывшего "коммунистического лагеря".

В Германии провели опрос, как относятся немцы к потенциальной возможности развертывания сил Бундесвера в рамках миротворческой миссии в Украине. Отправку миссии поддержали чуть больше половины респондентов.

Как передает Reuters, в течение двух дней среди местных жителей проводили опрос, темой которого стал миротворческий контингент. В частности, немцев спросили, как они относятся к тому, что Бундесвер отправит в Украину миротворцев для мониторинга ситуации после потенциального прекращения огня.

По данным издания, согласно опросу института Forsa, 49% немцев поддерживают такое развертывание, 44% - против, 7% воздержались. Согласно исследованию, в Западной Германии за миротворческую миссию высказались 52% опрошенных, в Восточной - 65% выступили против. Как уточняется, это "большинство" проживает на территории, которая после Второй мировой войны много лет принадлежала к так называемому коммунистическому лагерю.

Видео дня

Опрос также показал, что 83% избирателей ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) отвергают возможность развертывания немецких сил.

В то же время представитель Минобороны Германии заявил, что страна не будет уклоняться от участия в миссии, если будет создана соответствующая структура. Однако окончательное решение, вероятно, будет принимать новое правительство Германии после федеральных выборов, которые запланированы на 23 февраля.

"Европейские лидеры, обеспокоены тем, что их отстраняют от переговоров относительно будущей безопасности Украины. И пока чиновники США и России ведут переговоры о прекращении трехлетней войны, европейцы рассматривают возможные варианты участия в будущей миротворческой миссии", - отмечает агентство.

Миротворцы для Украины

Как писал УНИАН, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, миротворцы не являются панацеей от нападения РФ. В частности, он объяснил, будут ли миротворцы играть роль сдерживания российской агрессии.

По словам эксперта, миротворцы - это прежде всего разделение ответственности. На этом этапе неважно, сколько их будет - 10 тысяч или один, но если их войска находятся здесь, значит они ответственны за ту архитектуру безопасности, непосредственно физическую, под которой они будут подписываться.

Также он сказал, что миротворцы сами по себе это "абсолютно не панацея". Жмайло привел пример войны на Балканах в 1990 годах. Эксперт пояснил, что в то время там были миротворцы разных стран, в том числе немецкие, нидерландские, британские, которые во время боев так же погибали, как и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: