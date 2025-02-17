По словам премьер-министра Польши, Варшава продолжит поддерживать Украину в соответствии со своими возможностями.

Польша не будет отправлять своих военных в Украину, даже если будет утверждена миротворческая миссия. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск перед встречей лидеров стран Европы в Париже, которую собрал президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет RMF 24.

Туск отметил, что Польша продолжит поддерживать Украину в соответствии со своими возможностями. Также он пообещал, что Варшава предоставит логистическую и политическую поддержку странам, которые захотят предоставить гарантии безопасности Украине в будущем.

"Нет никаких сомнений, и это позиция Польши, что реальные гарантии безопасности и нерушимости границ для Украины должны быть результатом сотрудничества всей Европы, Соединенных Штатов и, в любом случае, в рамках НАТО как единой организации, которая обеспечивала стабильность и безопасность Европы и Польши на протяжении многих лет, на протяжении многих десятилетий", - сказал польский премьер.

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Также Туск заверил, что НАТО не будет принимать непосредственное участие в войне между Украиной и Россией.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила, что в настоящее время надо достичь договоренности о справедливом и устойчивом мире в Украине.

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