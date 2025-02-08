Также он высказал негодование тем, что Трамп ищет выгоду в вопросе помощи Украине.

Споры вокруг размещения миротворческих сил в Украине "неуместны и преждевременны".

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию RND. Он объяснил, что такая позиция подразумевает, что Украина после войны не вернет все оккупированные Россией территории.

Он акцентировал, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины. "В первую очередь, нужно закончить войну и начать переговоры, а не навязывать мир", - высказал мнение немецкий канцлер.

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Он выразил уверенность, что только после этого можно будет говорить о будущих гарантиях безопасности. У Украины будет своя армия, а Германия и другие союзники сбудут оказывать ей финансовую помощь, отметил Шольц.

Канцлер осудил идею президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые. "На Украину нападают, и мы ее поддерживает, не требуя ничего взамен. Такое отношение должно быть у всех", - подчеркнул Шольц.

Миротворцы для Украины

В Европе обсуждается вопрос отправки миротворцев в Украину. Но мнения европейских политиков разделились. При этом Франция и некоторые другие страны выразили готовность отправить свои миротворческие войска в Украину даже без консенсуса по этому вопросу между всеми европейскими государствами.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

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