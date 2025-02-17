Там отметили, что после установления мира в Украине, его надо обеспечить.

Швеция не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента.

Об этом сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, сообщает Reuters. Она отметила, что в настоящее время надо достичь договоренности о справедливом и устойчивом мире в Украине на основе международного права. Она подчеркнула, что такой мир должен гарантировать, что РФ не сможет нарастить армию и снова напасть на Украину или другую страну через несколько лет.

"Когда мы установим такой мир, мы должны обеспечить его сохранение, и тогда наше правительство ничего не будет исключать", - пояснила она.

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Заявление шведского дипломата последовало за словами британского премьера Кира Стармера, который заявил, что готов отправить миротворцев в Украину.

Миротворцы в Украине

Группа европейских стран рассматривает возможность отправки военного контингента в Украину для обеспечения соблюдения будущего мирного соглашения. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что такие миротворческие силы не должны быть частью миссии НАТО.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для сдерживания россиян нужен контингент в 200 тыс. миротворцев.

Вчера аналитик Центра стратегических исследований в Гааге Дэвис Эллисон отметил, что теоретически Европа способна отправить в Украину контингент в 100 тыс. военных, который был бы большим фактором сдерживания для Москвы.

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