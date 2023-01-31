Оппозиция премьер-министра страны Виктора Орбана говорит, что такие изменения неслучайно происходят в период вторжения РФ в Украину.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил о глобальной "чистке" среди армейских чинов министерства в рамках перестройки армии к стандартам НАТО.

Как отметил чиновник в интервью Bloomberg, Минобороны уже сократило сотни высокопоставленных лиц, в том числе генералов, полковников и подполковников. При этом "чистка" в армейских рядах продолжится, окончательное число уволенных станет известно лишь в следующем месяце, сказал он.

По словам министра, такая глобальна перестройка системы свидетельствует о реальных намерениях правительства создать современную европейскую армию.

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В то же время некоторые оппозиционные политики говорят, что реальная цель правительства Венгрии заключается в ослаблении западной ориентации страны в период вторжения РФ в Украину. Правительство действующего премьер-министра страны Виктора Орбана, вероятно, хочет пополнить армию политически лояльными к нему лицами.

В ответ на такую критику глава Минобороны Венгрии заявил, что реформы в армии назревали давно, и что не нужно искать двойного смысла в действиях правительства.

"У вас не может быть скрытых планов, когда вы занимаетесь делами такого масштаба", — сказал он.

При этом издание отмечает, что во время разговора с журналистами у министра на столе лежали две автомата и пистолет.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину правительство Виктора Орбана постаралось занять нейтральную сторону, чтобы сохранить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, Венгрия неоднократно отказывалась ввести санкции против РФ, а также саботировала помощь Украине. По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 млн евро военной поддержки ЕС Украине.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Австрия являются единственными странами ЕС, отказавшимися передать Украине оружие.

При этом сам Орбан в одном из своих последних интервью заявил, что не верит в окончательное поражение России в войне с Украиной. По его словам, Москва просто так не отступится от попыток захватить Украину.

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