Минобороны разработает веганское, халяльное, кошерное и постное меню.

В Вооруженных силах Украины будет вводиться гибкая, но унифицированная система меню по образцу НАТО.

По словам Резникова, для предотвращения сговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начпродами воинских частей предусматривается ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню.

"В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход", - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

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Он рассказал, что на заседании парламентского антикоррупционного комитета взял обязательство ввести меню в течение 4-5 месяцев. Резников отметил, что над этим вопросом должны совместно работать парламентарии и министерство, и необходимо создать рабочую группу, которая отработает по всем измерениям – от процедур внедрения до содержания меню.

"Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть различия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив необходимо проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет", - подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что также в планах министерства "разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции". "Чтобы этот выбор был, ведь Украину защищают разные люди", - добавил он.

Резников отметил, что будет обращаться к рынку с просьбой поддержать переход на систему меню.

"У военных я даже не буду спрашивать, какая альтернатива лучше - вернуться к советской системе или внедрять более качественный подход. Потому что знаю ответ от многих ребят, которые держат фронт", - сказал Резников.

Скандал с закупками питания для ВСУ: подробности

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки было создано "фирму-прокладку".

Издание утверждало, что располагает соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, начавших расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

23 января министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерия Залужный заявил, что любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться и получать ответную реакцию.