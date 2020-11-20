Санду выступает против предложенной пророссийским предшественником Додоном федерализации.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду убеждена, что Украине может понадобиться опыт Приазовья в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде.

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В 1990-е Молдова согласилась на переговоры с непризнанной властью Тирасполе, поддерживаемой Кремлем. Решению Кишинева предшествовала горячая фаза в проблемном регионе.

Санду отметила, что "мягкий подход" в таких переговорах не был эффективным.

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и прочее. Но несмотря на все эти шаги, мы пока никуда и не пришли", - рассказала Санду.

При этом президент Молдовы добавила, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должны найти. Однако Санду выступает против предложенной пророссийским предшественником Додоном федерализации.

"И он (формат разрешения конфликта) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и мы будем говорить об этом и в дальнейшем", – заявила глава государства.

Выборы президента Молдовы-2020

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.

На них победу одержала кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон.

Игоря Додона называют пророссийским. Он выражал свою поддержку политике Путина. В унисон с Кремлем он утверждал, что Крым – Россия. Это стало причиной четырехлетней паузы в отношениях Киева и Кишинева.

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Автор: Яна Ставская