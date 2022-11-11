Отношения между Китаем и Соединенными Штатами находятся в наихудшем состоянии за последние десятилетия.

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин должны провести первую личную встречу с момента, как Байден возглавил Белый дом.

Встреча глав государств запланирована в рамках саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии, пишет Reuters.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами находятся в наихудшем состоянии за последние десятилетия. Они напряжены из-за ряда вопросов, включая торговлю и технологии, права человека и Тайвань. Накануне встречи глав государств между ними вновь возникли разногласия: Китай осудил план Белого дома проинформировать Тайвань о результатах встречи Байдена и Си.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о намерении проинформировать Тайвань о переговорах, отметив, что Соединенные Штаты стремятся сделать так, чтобы Тайвань чувствовал себя "защищено и комфортно" в контексте поддержки США.

Но представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь выступил категорически против этого и заявил, что любое такое уведомление Соединенных Штатов для Тайваня нарушит обещание США поддерживать лишь неофициальные контакты с этим самоуправляемым островом, который Пекин считает своей территорией.

По мнению экспертов, обе стороны могут использовать переговоры для поиска разъяснений относительно "красных линий", определения сфер сотрудничества и стабилизации отношений, но значительный прогресс вряд ли будет достигнут.

"Я не думаю, что мы можем ожидать какого-то прорыва. Они наконец-то могут встретиться лицом к лицу и сообщить о беспокойстве друг друга", - сказал Reuters научный сотрудник Школы международных исследований Сингапура Коллин Кох.

В последний раз Байден и Си встречались лично, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

"Эта личная встреча предоставит администрации Байдена наилучшую возможность проверить, признает ли Си важность стабильных отношений с США для собственной безопасности и экономики Китая", - сказала профессор Калифорнийского университета из Сан-Диего Сьюзан Ширк.

Саммит "Большой двадцатки" - что известно

Саммит G20 будет проходить на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Ожидается, что участие в нем примут не только лидеров 20 крупнейших экономик мира, но и приглашенных стран, таких как ОАЭ и Украина.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит Зеленского и Путина. В августе он сообщил, что президент России планирует посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре этого года.

Однако в ноябре президент Индонезии сообщил, что разговаривал с Путиным и почти уверен в том, что он не посетит саммит. Впоследствии в РФ подтвердили, что вместо Путина на саммит Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Между тем, по словам представителя президента Украины, Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали в Индонезии, вероятнее всего в онлайн-формате.

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