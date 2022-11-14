Джо Байден заявил, что он стремится поддерживать открытые линии связи на личном и государственном уровне.

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились для проведения долгожданных переговоров на Бали.

Как пишет издание Reuters, отношения между их странами находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, они омраченные разногласиями по множеству вопросов от Тайваня до торговли.

Лидеры стран на начале встречи улыбнулись и пожали друг другу руки перед рядом китайских и американских флагов.

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Байден заявил, что он стремится поддерживать открытые линии связи на личном и государственном уровне.

"Как лидеры наших двух стран, я считаю, мы разделяем ответственность за то, чтобы показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы совместной работы по неотложным глобальным вопросы, которые требуют нашего взаимного сотрудничества", - сказал Байден.

Он также упомянул о проблемах изменения климата и отсутствия продовольственной безопасности в мире.

Си Цзиньпин сказал, что отношения между их двумя странами не соответствуют глобальным ожиданиям.

"Поэтому нам нужно наметить правильный курс для китайско-американских отношений. Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и поднять их на новый уровень", - заявил Си.

"Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут должным образом регулировать отношения", - сказал он, добавив, что с нетерпением ждет совместной работы с Байденом, чтобы вернуть отношения в правильное русло.

Ожидается, что их основными темами для обсуждения станут Тайвань, Украина и ядерные амбиции Северной Кореи.

Какия разногласия США и Китая: детали

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения у берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения. В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Также сообщалось, что Китай помогает Камбодже модернизировать свою военно-морскую базу. Официальный представитель МИД Мао Нин назвала этого "нормальным обменом".

Ранее Байден выразил обеспокоенность лидеру Камбоджи по поводу деятельности Китая на военно-морской базе Реам, подчеркнув важность полной открытости.

США намереваются построить пять военных объектов на Филиппинах, заявил глава филиппинского генштаба генерал-лейтенант Бартоломе Висенте Бакарро.

Ранее Премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул "безответственность" ядерных угроз во время саммита в Камбодже, заявив, что Китаю не нравится ядерная риторика стратегического партнера России.

Саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября. Накануне Индонезия заявила, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие.

Участие в саммите планирует принять президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего - в онлайн-формате.

Вместо Путина Россия направила на саммит G-20 министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен "бросить вызов" российскому президенту Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.

Великобритания и Евросоюз будут пренебрежительно относиться к главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20 и призывают союзников покинуть конференцию во время выступления российской делегации.