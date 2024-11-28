Маск отреагировал на призывы мобилизовать 18-летних украинцев

Он снова критикует позицию администрации.

Известный американский миллиардер Илон Маск раскритиковал информацию о том, что Белый дом давит на Киев относительно мобилизации 18-летних украинцев.

Предприниматель, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал на должность руководителя Департамента эффективности государственного управления, прокомментировал в микроблоге X новость о том, что Белый дом требует от Украины призвать 18-летних юношей на войну:

"Сколько еще [людей] должны умереть?".

Мобилизация 18-летних в Украине

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", сейчас 18-летние мужчины могут присоединяться к армии только по собственному желанию.

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На днях западные СМИ сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена оказывает давление на Украину, призывая снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

По их данным, Украина оценивает потребность в пополнении войска в 160 тысяч новых бойцов, в то время как Вашингтон считает, что в этой войне понадобится призвать больше людей.

Кроме того, Белый дом якобы считает, что Киеву стоит "агрессивнее" относиться к военным, которые самовольно оставляют части или дезертируют.

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