Миллиардер назвал претензии обманом.

Американский миллиардер Илон Маск выступил с угрозой к тем, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией. Соответствующее заявление появилось в соцсети Х.

Так миллиардер отреагировал на информацию о том, что американские сенаторы-демократы попросили федеральные власти США провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Кремлем.

"Будут последствия для тех, кто продвигал обман об иностранном вмешательстве. Молот справедливости приближается", - написал бизнесмен.

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"Политическая карьера" Илона Маска

Как сообщал УНИАН, Илон Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа и после его победы на выборах получил должность в следующей президентской администрации. Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления, который будет заниматься реформой правительства.

Однако, по данным СМИ, Маск уже начал активно вмешиваться во внешнюю политику США, хотя его назначили на должность, которая ориентирована на внутренние дела. В частности Маск, якобы провел тайные переговоры с Ираном. Также ранее сообщалось, что Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

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