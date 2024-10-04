Он снова уверяет, что поляки якобы могут напасть на соседей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова помочь в послевоенном восстановлении Украины.

Как пишет Белта,. Лукашенко снова начал рассказывать, что Киев контролируется Соединенными Штатами Америки, а украинские власти едут в Вашингтон, а не в Минск и Москву, "чтобы договориться". Он уверяет, что американцы не будут помогать украинцам:

"Никто их восстанавливать не будет. Власть сменится - скажут: "Володя, ты кто такой? Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего беларусов".

Также Лукашенко заявил, что Польша якобы хочет "прихватить западную Беларусь и западную Украину", чтобы "там господствовать". "Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы", - добавил он.

Роль Беларуси в войне

Напомним, в начале полномасштабной войны Беларусь стала плацдармом для российской захватнической армии. Именно с ее территории оккупанты заходили на территорию Украины.

Также Путин и Лукашенко объявляли о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Кроме того, там проходят учения солдаты армии РФ.

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