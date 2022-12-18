В СМИ появилась информация, что самопровозглашенный президент Беларусь Александр Лукашенко пытался сорвать визит главы РФ Владимира Путина в РБ, который запланирован на понедельник, 19 декабря.
Об этом сообщает Телеграмм-канал Generall SVR. Его якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ). Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.
"В субботу утром Путину доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов беларуская сторона осторожно сообщила, что у Александра Григорьевича грипп", - утверждает автор тг-канала.
Российский президент якобы скептически отнесся к этим сообщениям. Generall SVR пишет, что, по альтернативным данным, пришедшим из ближнего круга Лукашенко, чувствует он себя прекрасно, никаких симптомов гриппа у него нет.
Визит Путина в Беларусь и его цель
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит столицу Беларуси Минск с широкой правительственной делегацией. В рамках визита запланирована личная встреча с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.
Главной целью визита называли обсуждение "процесса реализации принятых ранее союзных программ". Предметом разговора также станет сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.
Советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что во время визита в Беларусь российский президент Владимир Путин будет подталкивать своего "партнера" Лукашенко к наступлению.
В украинской разведке заявляют, что по состоянию на сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.
В Институте изучения войны считают, что Путин во время визита в Минск намерен оказать давление на коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.
В свою очередь, дипломат Валерий Чалый убежден, что анонсированный визит президента РФ в Беларусь связан с подготовкой нового наступления на Украину.