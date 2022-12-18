У беларуского самопровозглашенного лидера заявили, что он якобы болен гриппом, но Путин не поверил.

В СМИ появилась информация, что самопровозглашенный президент Беларусь Александр Лукашенко пытался сорвать визит главы РФ Владимира Путина в РБ, который запланирован на понедельник, 19 декабря.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Generall SVR. Его якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ). Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

"В субботу утром Путину доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов беларуская сторона осторожно сообщила, что у Александра Григорьевича грипп", - утверждает автор тг-канала.

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Российский президент якобы скептически отнесся к этим сообщениям. Generall SVR пишет, что, по альтернативным данным, пришедшим из ближнего круга Лукашенко, чувствует он себя прекрасно, никаких симптомов гриппа у него нет.

Визит Путина в Беларусь и его цель

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит столицу Беларуси Минск с широкой правительственной делегацией. В рамках визита запланирована личная встреча с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.

Главной целью визита называли обсуждение "процесса реализации принятых ранее союзных программ". Предметом разговора также станет сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что во время визита в Беларусь российский президент Владимир Путин будет подталкивать своего "партнера" Лукашенко к наступлению.

В украинской разведке заявляют, что по состоянию на сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин во время визита в Минск намерен оказать давление на коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.

В свою очередь, дипломат Валерий Чалый убежден, что анонсированный визит президента РФ в Беларусь связан с подготовкой нового наступления на Украину.

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