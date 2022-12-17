По словам представителя ГУР, если бы такое решение было принято, то это было бы самоубийство и с военной точки зрения, и с политической.

По состоянию на сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

Россия использует эту страну как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.

"Маневры, которые мы видим - передвижение, передислокации - сориентированы на то, чтобы отвлекать украинские силы и держать определенное количество украинских сил обороны на белорусском направлении, чтобы они не могли быть переброшены на другое направление", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что глобальная ситуация не изменилась и Беларусь остается не готовой для участия в войне.

"Сегодня Беларусь даже вместе с частично мобилизованными не готова к полноценному участию в наземной операции. Если бы такое решение было принято, то это было бы самоубийство и с военной точки зрения, и с политической. Если учесть, что наиболее подготовленные элитные российские части уже уничтожены на территории Украины, то сегодня белорусская армия, возможно, даже в среднем лучше подготовлена, чем российская, но их усилий и по количеству, и по другим показателям не хватает для формирования ударных группировок", - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинские силы обороны готовы к разным сценариям, в частности с белорусского направления, поэтому "неожиданностей не будет".

Война в Украине: угроза со стороны Беларуси

Россия всячески пытается втянуть беларускую армию в войну против Украины. Сейчас в Генштабе ВСУ отмечают, что Беларусь может готовиться к участию в войне против Украины. В этом государстве с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия, а руководство страны предпринимает шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в агрессии против Украины.

А по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, угроза повторного вторжения со стороны Беларуси теоретически есть, но до ее реализации дело может и не дойти. Он добавляет, что непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от российских войск.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих для войны против Украины. Он убежден, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев. Впрочем, аналитики Института изучения войны (ISW) считают маловероятными шансы россиян захватить Киев, даже если они снова нападут с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что Россия вряд ли сможет сконцентрировать необходимое количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать новое наступление в феврале следующего года.

По словам президента Владимира Зеленского Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь русские никогда не отказывались от этого.

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