По мнению дипломата, Путин готовится еще раз атаковать Украину с территории Беларуси.

Дипломат Валерий Чалый убежден, что анонсированный визит президента РФ Владимира Путина в Беларусь связан с подготовкой нового наступления на Украину.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что Путин потребует от Лукашенко вступить в захватническую войну против Украины.

"У меня нет никаких сомнений, что Путин будет требовать от Лукашенко вступить в войну против Украины во время визита в Беларусь. Лукашенко уже получил предупреждение о том, что его могут физически устранить. Поэтому Путин едет в Беларусь, чтобы убедиться, что Лукашенко все понял", – считает Чалый.

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По мнению дипломата, Путин готовится еще раз атаковать Украину с территории Беларуси. И ему нужно втянуть в это наступление не только Лукашенко, но и всю Беларусь.

"К сожалению, вероятность повторного пересечения украинской границы с территории Беларуси увеличивается. Лично я считаю, что россияне неизбежно пересекут снова границу с территории Беларуси. Поскольку Путину нужно втянуть в эту войну не только Лукашенко и его окружение, но и всю Беларусь. Эта авантюра не будет означать для россиян успех. Однако для них важно еще раз пересечь украинскую границу именно с территории Беларуси", – добавил Чалый.

Угроза нового наступления из Беларуси

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что помимо того, что на территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия, руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в агрессии против Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун подчеркнул, что если белорусы примут участие в захватнической войне России против Украины, то последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси будет уничтожен. Он отметил, что белорусские военные преимущественно не хотят воевать против Украины.

В то же время советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от российских оккупантов. Кроме того, на территории страны не создана необходимая для нового наступления группировка войск.

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