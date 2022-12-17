Визит в Минск также может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину.

Президент России Владимир Путин во время визита в Минск намерен оказать давление на коллегу из Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.

Кроме того, он хочет создать условия для нового наступления на Украину, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Кремль хочет использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью. Однако, Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить российскую интеграцию. Так, он заявил, что "Беларусью управляет никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связки всегда должны исходить из того, что мы являемся суверенным и независимым государством".

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По словам аналитиков, Лукашенко также до сих пор отказывался привлечь белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину. Сейчас ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможно. Они считают маловероятным, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками.

В то же время встреча двух президентов будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломать волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Она должна подкрепить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. Продолжительные удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и воинственная риторика - также являются частью этой информационной операции.

Аналитики уверены, что Кремль не сломает волю украинцев к борьбе. Москва пытается убедить Запад признать, что Украина якобы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик. Однако в ISW считают, что Украина имеет хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.

Война в Украине: угроза со стороны Беларуси

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в войне против Украины.

В то же время советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от мобилизованных россиян. Кроме того, на территории страны не создана необходимая для нового наступления группировка войск.

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