В рамках визита запланирована личная встреча с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит столицу Беларуси Минск с широкой правительственной делегацией. В рамках визита запланирована личная встреча с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.

Эта информация появилася в Telegram-канале "Пул первого", который контролируется белорусскими властями. В сообщении сказано, что сначала пройдет встреча с участием всех министров. Затем Путин и Лукашенко проведут беседу тет-а-тет.

Главной целью визита названо обсуждение "процесса реализации принятых ранее союзных программ". Сюда относятся торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты двух государств "с акцентом на импортозамещение". Предметом разговора также станет сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

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Последние встречи чиновников Беларуси и России

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в РБ на встречу со своим коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Шойгу также встретился с Лукашенко. Последний во время беседы заявил: "Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, все об этом знают. Мы этого не прятали. Словом, так как договаривались с президентом России… Планы выполняем".

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), цель визитов российского командования в Беларусь — это полноценно втянуть государство в войну против Украины.

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