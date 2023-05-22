Лукашенко отметил, что он и президент России Владимир Путин часто встречаются.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится в среду в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть, в отношениях".

Как сообщает Белта, Лукашенко отметил, что он и президент России Владимир Путин часто встречаются. Диктатор добавил, что обычно встречается с Путиным "не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя это тоже важно". По его мнению, имеют значение настроения президентов.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил он.

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9 мая вечером после парада в Москве Лукашенко появился в Минске, где положил венок к монументу Победы. Впоследствии в комитете Госдумы России по делам СНГ сообщили, что Лукашенко заболел, однако "там ничего такого сверхъестественного нет".

По данным СМИ, у него диагностировали болезни эндокринной системы и сердца, которые спровоцировал серьезный сбой в организме.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что мамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болеет.