Его смерть стала бы кризисной для Кремля, считают в разведке.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болеет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. "Возраст, стресс, работа вредная... Да, болеет. Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку надо делать не на состояние здоровья, а на какие-то более сложные геополитические процессы", - сказал он.

По мнению Юсова, смерть Лукашенко стала бы кризисной ситуацией для Кремля, в которой нет прямых планов. "Последствия будут точно не те, на которые рассчитывает Кремль", - добавил представитель разведки.

Видео дня

Болезнь Лукашенко: что известно

9 мая стало известно, что беларуский диктатор не пошел на званый обед в Москве, поскольку плохо себя чувствовал. По данным СМИ, после парада он отменил все встречи, ему поставили капельницу.

Уже вечером Лукашенко появился в Минске, где положил венок к монументу Победы.

Впоследствии в комитете Госдумы России по делам СНГ сообщили, что Лукашенко заболел, однако "там ничего такого сверхъестественного нет".

По данным СМИ, у него диагностировали болезни эндокринной системы и сердца, которые спровоцировал серьезный сбой в организме.

Вас также могут заинтересовать новости: