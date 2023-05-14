Точный диагноз Лукашенко Затулин называть не стал.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел. Однако он отметил, что у Лукашенко "не ковид".

Как заявил представитель Госдумы в комментарии изданию "Подъем", он знает, чем болеет глава Беларуси. Однако точный диагноз Затулин называть не стал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе – вот и все", – заявил он.

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Болезнь Лукашенко: что известно

9 мая Лукашенко странно себя вел на параде в Москве. Ему стало плохо, из-за чего он не пришел на прием к Путину.

Проект "ВЧК-ОГПУ" пишет, что в организме Лукашенко произошел серьезный сбой. Это вызвало проблемы с эндокринной системой и сердцем. Отмечается, что самопровозглашенного президента Беларуси лечат профессора из Москвы.

В то же время СМИ сообщают, что Лукашенко якобы подхватил вирус. Его уже диагностировали у близких самопровозглашенного главы Беларуси.

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