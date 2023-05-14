Неизвестно, чем спровоцирован странный сбой в организме диктатора.

В организме белорусского диктатора Александра Лукашенко произошел серьезный сбой, спровоцировавший болезни эндокринной системы и сердца.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник. Известно, что в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в частности из центра им.Бакулева.

"Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой-то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой - неизвестно", - рассказал источник.

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Слухи о болезнях Лукашенко

Состояние здоровья Лукашенко вызвало подозрения на параде в Москве 9 мая. Тогда диктатору стало плохо. Он даже не пришел на прием к Путину. Лукашенко в Москве вызвали бригаду медиков, а затем отправили домой. В Минске диктатор вышел к журналистам, хромая.

СМИ заметили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике. А недавно он приехал в президентскую клинику в Дроздах.

На фоне слухов об ухудшении здоровья диктатора, ходят другие слухи - кто же заменит его после смерти. Политологи утверждают, что власти в соседней стране в таком случае должны перейти к председателю верхней палаты парламента Республики Беларусь Натальи Кочановой.

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