Он предложил создать ЕС на основе Франции и Германии.

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал распустить Евросоюз и снова создать, но уже на основе Германии и Франции и без Польши и Венгрии.

Такое предложение он высказал в интервью изданию Interia.

"Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз, вместо того чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии", - заявил основатель и руководитель профсоюза "Солидарность" Валенса.

Бывший президент подчеркнул, что "без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую", поскольку "эти деньги все равно растратят и украдут".

Напомним, 1 июня Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики пострадавшей от пандемии коронавируса Польши на общую сумму более 35 млрд евро. Подразумевается, что 23,9 млрд евро будет предоставлено стране в виде грантов и 11,5 млрд евро - в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости. При этом принятие плана восстановления затянулось из-за того, что суд ЕС наложил на страну штраф, пока не будет выполнено решение о прекращении в стране действия норм о дисциплинарной палате Верховного суда.

При этом власти Польши, которая приняла миллионы украинских беженцев, нуждается в деньгах и отвергает требования ЕС.

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