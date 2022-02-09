По словам Валенсы, Путин "на этот раз зашел слишком далеко".

Бывший президент Польши (1990-1995), нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, как мир должен реагировать на возможное вторжение российских войск в Украину.

Об этом идет речь в его интервью газете Rzeczpospolita.

Политик признал, что ранее уважал президента РФ Владимира Путина, однако "на этот раз он зашел слишком далеко".

"Нельзя отступать, ведь каждая следующая его атака будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция - атака на Москву. Вы должны подготовиться, на каждое движение должна быть реакция", - заявил он.

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Валенса также добавил, что "интересы Германии и Франции с Россией" будут уничтожены в случае нападения РФ на Украину. "Путин из тех, кто будет продолжать это делать. Поэтому я больше не буду поддерживать Путина", - сказал экс-президент Польши.

Угроза вторжения России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.