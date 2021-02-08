Житель Солт-Лейк-Сити Дарин Манн устроил во дворе своего дома лагерь для бездомных. Власти дали ему две недели, чтобы закрыть его.
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Мужчина позволяет людям жить на территории двора, пользоваться ванной комнатой и помогать ему работать в общественном парке.
"Каждый человек заслуживает того, чтобы к нему относились с достоинством и помогали, когда он в этом нуждается", - рассказывает Манн.
Мужчина открыл лагерь в середине января, когда другие лагеря для бездомных закрыли. Сейчас там проживает около 15 человек.
"Они помогают мне убирать сад и готовить его к сезону. Они поддерживают лагерь в чистоте и помогают стать позитивным примером работы с незащищенными людьми", - отметил он.
Дарин рассказывает, что некоторые соседи готовят еду для лагеря и дарят бездомным одежду. Другие соседи наняли жителей лагеря для работы вокруг своих домов. Он отмечает, что в лагере поддерживает политику нулевой толерантности к жестокому поведению или употреблению наркотиков.
Однако городские власти сообщили, что получили жалобы на лагерь и дали ему две недели, чтобы закрыть его.
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