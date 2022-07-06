Он не получил лицензию на экспорт, а внутренний спрос на свинец крайне низкий.

В России прекратил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Он выпускал почти 25% объема всего производства свинца в РФ, а это около 40 тыс. тонн продукции в год.

"Фрегат" остановился после того, как не получил от Министерства промышленности и торговли РФ лицензии на экспорт свинца, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В самой России спрос на эту продукцию крайне низкий. В связи с этим под угрозой закрытия находятся и другие предприятия РФ по производству свинца.

Отмечается, что с начала 2022 года завод выпустил около 17,5 тыс. тонн свинца и сплавов, а лицензия на экспорт выдается с 15 мая по 15 ноября.

На "Фрегате" обещают, что возобновят работу уже через месяц. За это время руководство завода планирует решить проблему с лицензией и найти новые рынки сбыта. Сейчас в компании работают 227 сотрудников. Их планируют перевести на 2/3 должностных оклада.

Как ранее сообщал УНИАН, оборонные предприятия Российской Федерации отказываются ремонтировать поврежденную в Украине боевую технику оккупантов. Между военным руководством России и директорами оборонных заводов вспыхнул конфликт.

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