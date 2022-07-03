Украинские военные уже обезвредили более 40% танков, БМП и БТР оккупантов только из Южного военного округа РФ.

Оборонные предприятия Российской Федерации отказываются ремонтировать поврежденную в Украине боевую технику оккупантов. Между военным руководством России и директорами оборонных заводов вспыхнул конфликт.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

За время российско-украинской войны украинские военные обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление должно проводиться на специальных ремонтных предприятиях.

"Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков", - говорится в сообщении.

При этом директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт из-за отсутствия компонентов и нехватки средств, поступающих от военных за выполненные работы.

Ситуацию пытались спасти с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, но коррупция и жажда наживы не позволила реализовать этот план.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июля украинские военные уничтожили ориентировочно 1582 танка, 3737 бронированные машины, 217 самолетов, 186 вертолетов, 105 средств ПВО, 800 артсистем, 249 РСЗО, 2614 автотехники и 15 кораблей и катеров.

Напомним, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины четыре российских банка, которые уполномочены обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключили от системы электронных платежей SWIFT.

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