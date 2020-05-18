Gazeta Wyborcza: Россия борется с коронавирусом с помощью магии

Российские чиновники ходят с амулетами от вирусов, а в стране "профессиональные" ведьмы начали продавать различные ритуалы против COVID-19

Много депутатов Госдумы РФ теперь приходят на заседания с прикрепленными к пиджакам значками в форме белого креста. Как объяснил с трибуны председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, этот символ должен сдерживать и отгонять коронавирус.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что с таким "инструментом личной защиты" в сессионном зале появился, например, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Андрей Макаров. Ему и его коллегам действительно есть чего бояться. Ведь по меньшей мере пятеро российских депутатов заболели COVID-19 и попали в больницу. Но амулет с белым крестом доступен не только для депутатов. Он не дорогой. Его можно купить за 950 рублей (примерно 13 долларов США).

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Ими активно пользовался вечный пресс-секретарь хозяина Кремля. Еще в начале апреля Дмитрий Песков появлялся рядом с Владимиром Путиным со странным значком. Как оказалось, это был не значок, а "блокировщик вирусов", который защищает того, кто его носит. Издание пишет, что Песков был самый осторожный из российских чиновников и защищался от коронавируса разными способами. Он был единственным из окружения президента РФ, кто ходил в маске.

Сопровождая Путина во время визита в московскую больницу, ему пришлось самому документировать все важные эпизоды борьбы с эпидемией. Потому что "придворного" оператора не впустили. Впрочем, сам Песков фотографии не делал. Свой дорогой телефон он дал медсестре и показал, где нажимать. Выполнив обязанности фоторепортера, она должна была выслать фотографии контакту "Дима", записанному в памяти телефона. Но после этого устройство строго защищенными государственными тайнами немедленно уничтожили спецслужбы.

Но все эти меры не спасли Пескова. В начале прошлой недели стало известно, что он заразился COVID-19. Теперь врачи пытаются спасти его от двусторонней пневмонии. "Блокиратор вирусов" не помог и его жене Татьяне Навке, которая тоже заразилась.

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На российском рынке много "провирусных" амулетов. Кроме того, профессиональные ведьмы предлагают различные ритуалы и специальные заклинания для защиты от коронавируса. Gazeta Wyborcza пишет, что русская церковь тоже понесла полное поражение в противостоянии с вирусом. Хотя иерархи РПЦ уверяли, что ни один вирус не может проникнуть в святилище. И во время причастия никто точно не заразится. Но теперь COVID-19 "косит" российское духовенство.

Коронавирус оказался также удобным в борьбе с магией. Он помог, например, властям остановить шамана Александр Губашева, который уже несколько раз отправлялся в путь из Якутии в направлении Москвы, чтобы изгнать "демона Путина" из Кремля. Когда недавно он попытался вновь отправиться в поход "на Москву", его задержали за нарушение условий карантина и отказ сдавать тест на коронавирус. Но карета скорой помощи в сопровождении полиции увезла его в психиатрическую больницу.

Тем временем, эпидемия коронавируса в России развивается в своем привычном темпе. На протяжении последних полутора недели ежедневно в стране регистрируются около 10 тысяч новых случаев заражения.