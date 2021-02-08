Ранее во Львове для посыпки дорожек в парках во время гололеда решили использовать кофейную гущу.

В Кракове решили посыпать дорожки во время гололеда кофейной гущей.

Читайте также70-летний британец самостоятельно пересек Атлантический океан (фото)Об этом сообщают в подразделении по вопросам озеленения в Кракове в Facebook.

«Вдохновленные львовянами также хотим экспериментально использовать кофейную гущу для посыпки дорожек и аллей в одном из наших парков Кракова. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или в мессенджере, если хотите принять участие в этом эксперименте», - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее во Львове для посыпки дорожек в парках во время гололеда решили использовать кофейную гущу.

Сообщается, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной.

Сухую прессованную гущу предоставили бесплатно две сети кофеен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН