Во Львове дорожки посыпали в парке 700-летия / фото УНИАН

В Кракове решили посыпать дорожки во время гололеда кофейной гущей.

Читайте также70-летний британец самостоятельно пересек Атлантический океан (фото)Об этом сообщают в подразделении по вопросам озеленения в Кракове в Facebook.

«Вдохновленные львовянами также хотим экспериментально использовать кофейную гущу для посыпки дорожек и аллей в одном из наших парков Кракова. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или в мессенджере, если хотите принять участие в этом эксперименте», - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН