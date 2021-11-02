Экс-министр уверен, что сейчас блицкриг против Украины невозможен, однако "мы должны быть готовы к поднятию ставок".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сегодня президент России Владимир Путин боится только президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По его словам, сейчас на границе с Украиной пока не наблюдается "больших движений".

"Движения есть, но не такие, которые приведут к массовому вторжению завтра или послезавтра. Блицкриг против Украины невозможен. Это понятно даже в Кремле...", - подчеркнул экс-министр.

Читайте также"Можем посмотреть в прицел": Путин отреагировал на появление военного корабля США в Черном мореОднако, он рассказал, что сегодня на всех закрытых экспертных площадках обсуждается тема того, что если Китай в ближайшей перспективе пойдет войной на Тайвань, чтобы получить контроль на ним, то это откроет для президента России Владимира Путина шанс пытаться получить контроль над теми территориями, которые РФ называет "Новороссией".

По мнению Климкина, это и является мечтой Путина.

"Поэтому, конечно, нет угрозы завтра или послезавтра. Это честно нужно сказать и не нужно паниковать. Но мы должны быть готовы к поднятию ставок", - отметил он.

Экс-министр считает, что то, достаточен ли военный бюджет, есть ли у Украины полное выполнение государственного оборонного заказа, создается ли необходимым образом территориальная оборона - это ключевые вопросы для Украины.

Он отметил, что сейчас у Украины есть два принципиальных способа обеспечения своей безопасности.

Один - это желание украинцев обороняться, боевой дух и желание государства построить минимально необходимый симметричный потенциал, в частности, москитный флот и соответствующий ракетный потенциал.

"И второе - это наши партнеры. Мы прекрасно понимаем, что на сегодня Путин боится только Байдена", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Джо Байден разочарован из-за фактического отсутствия лидеров Российской Федерации и Китая на встрече "Большой двадцатки" в Риме.

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Автор: Антонина Доломанжи