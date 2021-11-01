Американский президент отметил, что саммит G20 добился прогресса в ряде вопросов.

Президент США Джо Байден разочарован из-за фактического отсутствия лидеров Российской Федерации и Китая на встрече "Большой двадцатки" в Риме. Он указал, что этот год был отмечен глобальными вызовами

Об этом пишет Bloomberg.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - заявил президент США.

По его словам, уже многое сделано и саммит G20 добился прогресса в ряде вопросов, а именно в борьбе с пандемией, восстановлению экономики и климатическому кризису.

Читайте такжеСпикер Белого дома Джен Псаки слегла с COVID-19 перед поездкой на саммит G20"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - подытожил Байден.

Как ранее сообщал УНИАН, саммит стран G20 проходил в Риме в течение двух дней-30 и 31 октября.

Председатель Китая Си Цзиньпин предложил инициативу мирового сотрудничества в сфере вакцин от COVID-19.

Лидеры стран-участниц саммита "Большой двадцатки" (G20) признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине ХХІ века.

Автор: Анастасия Горбачева