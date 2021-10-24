Он подчеркнул, что страны должны договариваться.

Cпикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня "смогут доставать до Москвы".

Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

Так он прокомментировал опасения РФ о том, что в Украине построят базы НАТО, а затем направят ракеты на Москву.

"Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", - сказал он.

Читайте такжеВ случае вступления в НАТО Россия может захватить левобережную Украину - экспертТакже он назвал блефом намеки РФ на вторжение на территорию Украины.

"Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать", - подчеркнул Арестович.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но готова пойти на все, чтобы "минимизировать" для себя последствия.

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Автор: Людмила Жерновская