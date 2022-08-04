Он отметил, что Швейцария не осталась нейтральной в защите ценностей и человеческой морали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень весомым сигналом для всего мира присоединение Швейцарии к санкциям Европейского Союза против России.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Швейцария сегодня присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского Союза, и я благодарен за это. Когда такая страна не остается нейтральной в защите ценностей и человеческой морали - это очень весомый сигнал для всего мира", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России. В официальном сообщении швейцарских властей говорится, что новые меры касаются запрета на покупку, импорт и транспортировку золота и золотых изделий из России. Санкции также включают замораживание активов "Сбербанка".

Напомним, Зеленский подчеркивает, что если бы Россия действительно хотела войны, она бы не стягивала резервы на украинский юг. Он подчеркнул, что террор можно остановить только общей несокрушимой силой.

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