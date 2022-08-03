Посол Украины в Ливане отмечает, что это решение стало неожиданным для украинских дипломатов и свидетельствует о том, что сирийское судно вынуждено "спасаться бегством".

Суд в Ливане разрешил замеченному ранее в Крыму и задержанному сирийскому судну Laodicea с, предположительно, украинским зерном покинуть ливанский порт Триполи.

Как сообщили проекту Радио Свобода Крым.Реалии в посольстве Украины в Ливане, вечером 3 августа местный суд аннулировал прежние судебные решения, запрещающие Laodicea покидать порт и производить выгрузку зерна.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ отметил, что это решение стало неожиданным для украинских дипломатов и свидетельствует о том, что сирийское судно вынуждено "спасаться бегством" после того, как украинское посольство в Ливане обратило внимание мировой общественности на факты вывоза зерна с оккупированных территорий юга Украины.

"Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня вечером нас очень удивило. Это решение об аннулировании всех предыдущих решений и разрешение кораблю отойти к Сирии. Это значит, что они просто убегают. Позорно бегут из Ливана", - сказал Осташ.

В украинском посольстве отметили, что доказательства, собранные украинскими дипломатами в короткий срок, свидетельствуют о том, что Россия через крымские порты вывозит зерно с оккупированных украинских территорий. После обнародования этих фактов другим подобным судам с украинским зерном практически невозможно скрывать свои маршруты и грузы, подчеркнул посол.

"Нам удалось показать всему миру, что это действительно краденое зерно, и, очевидно, это станет предупреждением для всех, кто еще захочет повторить этот путь", - сказал Осташ.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в порт Триполи (Ливан) зашло сирийское судно с краденым Россией украинским ячменем. Осташ попросил президента этой страны принять меры для выяснения обстоятельств пребывания этого судна в ливанских территориальных водах.

31 июля стало известно, что в Ливане задержали судно Laodicea, нагруженное ячменем и пшеницей, вероятно, похищенными из Украины.

Сегодня, 3 августа, Осташ сообщил, что задержанное в Ливане судно везло из оккупированного Крыма муку, произведенную из бердянской пшеницы. "Только что мы получили неопровержимое свидетельство того, что мука, которую везла Laodicea, была не из России, а из оккупированного Крыма. Это - Красногвардейское. А второе фото - это трекинг пшеницы из оккупированного Бердянска в Красногвардейский", - написал посол в Facebook.

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